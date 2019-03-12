РИАМО - 12 мар. Специалисты Россельхознадзора в аэропорту «Шереметьево» приостановили оформление собаки, следовавшей в Швецию, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«В аэропорту «Шереметьево» на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Шереметьево Терминал «Е» было приостановлено оформление животного (собака), направляющегося в Швецию в сопровождении ветеринарного свидетельства», – говорится в сообщении.

При проведении пограничного ветеринарного контроля было установлено, что отсутствует разрешение на вывоз от Россельхознадзора, а в ветеринарном паспорте отсутствует дата чипирования животного.

Погрузка собаки на борт воздушного судна запрещена.