Департамент городского имущества МосквыРИАМО - 12 мар. Департамент городского имущества Москвы принял решение о передаче на безвозмездной основе помещения Совету ветеранов района Хорошево-Мневники, говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Как уточняется в материале, помещение расположено по адресу: улица Народного Ополчения, дом 27, корпус 1.

«В первую очередь мы учитываем расположение и технические особенности помещений, которые передаем ветеранским организациям. Очень важно подобрать объект на первом этаже, чтобы людям преклонного возраста было удобно добираться и комфортно проводить время, организуя свою работу и досуг», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В предоставленном помещении на постоянной основе будет размещен районный президиум совета ветеранов.

«В нашем окружном совете 11 первичных ветеранских организаций общей численностью около 8 тысяч человек. Мы занимаемся социальной поддержкой членов организации и патриотическим воспитанием молодежи, являемся первыми в городе по организации работы в округе. Без городской поддержки нам было бы тяжело. Спасибо городу за предоставленные возможности, это очень упростит работу совету ветеранов!» – отметил председатель совета ветеранов района Хорошево-Мневники Александр Гульба.