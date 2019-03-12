РИАМО – 12 мар. Ученики астрономического кружка Московского планетария стали победителями олимпиады по астрономии, набор в организацию проводят ежегодно в сентябре, говорится в сообщении пресс-службы Московского планетария.

«Победитель – ученик 9 класса Предуниверситария НИЯУ МИФИ города Москвы Ярослав Басов. Призер второй степени – ученица 9 класса ГБОУ СОШ №1502 при МЭИ города Москвы Татьяна Бахарева», – отмечается в сообщении.

Московская астрономическая олимпиада состоит из нескольких этапов.

«Заключительным является наблюдательный тур, который проходит в Большом Звездном зале Московского планетария. На искусственном звездном небе участникам предлагается, например, определить экваториальные координаты сверхновой, назвать радианты метеорных потоков, рассчитать угловое расстояние», – подчеркивается в материале.

Астрономический кружок Московского планетария работает с 1934 года.

«Обучение в нем проходит бесплатно. Учащиеся выезжают на наблюдения, экспедиции в обсерватории России, встречаются с легендарными космонавтами и крупными учеными. Многие его выпускники сегодня являются ведущими учеными, чьи имена известны во всем мире. Набор в кружок происходит ежегодно в сентябре. Приглашаются ученики 5-6 классов», – заключается в сообщении.