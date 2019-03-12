РИАМО – 12 мар. Спортсмены из Московской области завоевали 18 медалей на Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске, всего на турнире выступили 24 представителя региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Во вторник в Красноярске завершилась соревновательная программа XXIX Всемирной зимней Универсиады.

«По итогам первенства сборная России заняла первое общекомандное место. В активе команды 112 медалей разного достоинства – 41 золотая, 39 серебряных и 32 бронзовых. Из общего числа наград 18 медалей были завоеваны представителями Московской области, выступивших в восьми видах спорта: горных лыжах, сноуборде, фристайле, лыжных гонках, шорт-треке, спортивном ориентировании, хоккее с шайбой и хоккее с мячом», – отмечается в сообщении.

Всего на Универсиаде выступили 24 представителя региона.

Антон Тимашов завоевал золотую и две серебряные медали в лыжных гонках. Максим Буров отметился золотом и бронзой во фристайле. Семён Ефимов первенствовал в слаломе. Артем Денисов занял второе место в шорт-треке. Станислав Никитин стал обладателем серебряной медали в лыжной акробатике.

«Анна Антонова завоевала серебро в ски-кроссе. Золотыми медалями в составе сборной России также отметились хоккеистки подмосковного «Торнадо»: Елена Дергачева, Алена Старовойтова, Алевтина Штарева, Нина Пирогова и Анна Шохина. Кроме того, обладателями серебряных наград в составе национальной команды по хоккею с мячом стали: Ангелина Родина, Карина Липанова, Екатерина Спасенко и Елизавета Морохотова», – перечисляется в материале.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил сборную России с заслуженной победой.

«Универсиада в Красноярске подарила незабываемые впечатления всем ее участникам, гостям, болельщикам. На мой взгляд, все было на высшем уровне, за что отдельное спасибо организаторам. Что касается непосредственно выступлений подмосковных спортсменов на Универсиаде, то я в целом положительно оцениваю проделанную работу», – сказал он.

Терюшков подчеркнул, что в медальном зачете из 35 субъектов РФ наш регион с 18 завоеванными медалями занял четвертое место.

«Это при том, что наше представительство было лишь в восьми видах спорта из 11. Спортсмены бились, старались, самоотдача была максимальной, за что большое спасибо и самим ребятам, и их тренерам», – резюмировал министр.