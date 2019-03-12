РИАМО (КОРОЛЕВ) – 12 мар. Перевозчик ООО «Автотрэвэл» в подмосковном Королеве до 1 апреля предоставит дорожную карту по обновлению автобусов на городских маршрутах, сообщил глава муниципалитета Александр Ходырев на оперативном совещании.

Во вторник в Королеве прошло очередное оперативное совещание под председательством главы городского округа Александра Ходырева. Его участники обсудили работу проектных офисов, подвели итоги празднования Масленицы, работу муниципальных автобусных маршрутов и работы на портале «Добродел».

«В городе на маршрутах работают автобусы и маршрутки двух предприятий ГУП МО «Мострансавто» Королевское пассажирское автотранспортное предприятие (ПАТП) и ООО «Автотрэвэл». В настоящее время все транспортные средства Королевского ПАТП, работающие на муниципальных маршрутах, соответствуют предъявляемым требованиям по возрасту. На маршрутах, обслуживаемых ООО «Автотрэвэл», не соответствуют установленным требованиям 23 единицы подвижного состава», – сказал Ходырев.

Администрацией городского округа в феврале была проведена встреча с руководством «Автотрэвэл», в рамках которой поставлена задача разработать дорожную карту по обновлению подвижного состава в текущем году, который будет полностью соответствовать установленным требованиям. В срок до 1 апреля ООО «Автотрэвэл» будет предоставлена дорожная карта по обновлению подвижного состава.

В 2018 году транспортными предприятиями приобретена 61 единица нового подвижного состава, которые заменили старые и несовременные автобусы на линии. В Королевском ПАТП приобрели 49 автобусов и маршруток, в ООО «Автотрэвэл» – 12 единиц транспорта.

Королевское ПАТП обслуживает 13 городских маршрутов, в штате 70 единиц техники, ООО «Автотрэвэл» – 9 маршрутов, в штате 57 единиц техники.