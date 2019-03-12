РИАМО – 12 мар. В этом году в Московской области расчистят от древесно-кустарниковой растительности свыше 4,8 тысячи гектаров просек вдоль воздушных линий электропередачи (ЛЭП), говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

«Большая часть мероприятий по расчистке просек ЛЭП будет проводиться в весенний и летний периоды, к началу отопительного периода 2019/2020 годов основной объем этой работы планируется завершить», – отмечается в сообщении.

В ходе работ очищаются насаждения, которые вплотную растут к линиям электропередачи.

«Во время неблагоприятных погодных условий (сильного ветра, налипания мокрого снега) такие деревья являются главной угрозой для энергоснабжения, так как при падении они обрывают провода ЛЭП», – уточняется в материале.

Также эта работа важна в преддверии пожароопасного периода.

«Расчистка прилегающей к ЛЭП территории от кустарников позволяет значительно снизить риски пожаров, которые могут затронуть энергообъекты и стать причиной нарушения электроснабжения потребителей», – заключается в сообщении.