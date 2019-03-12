РИАМО - 12 мар. В столичной школе №1828 после распыления газового баллончика одного ученика пришлось направить в больницу, сообщает РИА Новости.

«Примерно в 9 часов в мужском туалете один из школьников распылил газовый баллончик. Мы незамедлительно эвакуировали около 300 учащихся в соседний корпус, а также вызвали бригаду скорой помощи. У ребенка наблюдалась аллергическая реакция, его отвезли для более тщательного осмотра в больницу», – сказал директор школы №1828 «Сабурово» Дмитрий Ярочкин.

Он добавил, что сейчас занятия продолжаются в штатном режиме.

Как сообщили в пресс-службе департамента образования Москвы, все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.