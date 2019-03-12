РИАМО – 12 мар. Сноубордист из подмосковного Красногорска Никита Автанеев завоевал золотую медаль на Зимней универсиаде-2019, он стал лучшим в хаф-пайпе, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

С победой спортсмена поздравил президент России Владимир Путин, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Ваша победа – долгожданный подарок для всех, кто поддерживает вас, болеет за успех всей отечественной сборной. Она является важным вкладом в развитие российского студенческого спорта, свидетельством большого потенциала нашей молодежи, ее стремления покорять самые сложные вершины», – говорится в поздравлении, адресованном Автанееву.

Спортсмен с женой и дочкой проживает в Красногорске. Вместе с товарищем он организовал спортшколу и передает свое мастерство подрастающему поколению.

«От души поздравляем Никиту с победой и желаем дальнейших успехов!» – говорится в сообщении.

XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года проходит в Красноярске со 2 марта. Участие в ней принимают более 3 тысяч спортсменов из 58 стран мира. Закрытие состоится во вторник.