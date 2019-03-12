РИАМО - 12 мар. Парки столицы начали подготовку к лету, так, здесь будут проходить занятия по рисованию, танцам, иностранным языкам, москвичи могут принять участие в составлении летней программы парков на портале «Активный гражданин», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Московские парки начали готовить летнюю программу. В этом году хотят составить ее с учетом ваших мнений. На портале «Активный гражданин» можно выбрать несколько занятий на свежем воздухе. Рисование, танцы, иностранные языки, бег, йога – что вам нравится?» – написал Собянин на своей странице в соцсети в «ВКонтакте».

В частности, специальную программу для детей планируют подготовить почти 90 парков и музеев Москвы этим летом. Традиционно детский летний лагерь откроется в музее-заповеднике «Царицыно».

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, респондентам предлагают несколько вариантов досуга. Среди них танцы, йога, беговые тренировки, занятия на уличных тренажерах, скандинавская ходьба, иностранный язык и отдых в летних читальнях. Участники голосования смогут предложить свой вариант ответа. Также участникам пре