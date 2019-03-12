РИАМО - 12 мар. В школе на улице Корнейчука в Москве первокласснику нанесли телесные повреждения, после чего ребенок был доставлен в медицинское учреждение, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«К нам поступило сообщение из медучреждения, что в учебном заведении на улице Корнейчука первоклассник получил телесные повреждения», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что инспекторы по делам несовершеннолетних проводят по данному факту проверку.

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