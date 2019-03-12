РИАМО - 12 мар. По требованию инспекторов территориального отдела №25 Госадмтехнадзора Московской области ликвидировано несколько несанкционированных свалок на территории Ленинского района, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Несанкционированные навалы мусора около деревень Дыдылдино и Калиновка, расположенных на Каширском шоссе на территории Ленинского района, были зафиксированы активными пользователями социальных сетей.

«При поступлении информации в Госадмтехнадзор Московской области, инспекторы оперативно отреагировали и добились скорейшего вывоза отходов в специально отведенные для этих целей места. Всего было вывезено более 250 кубометров мусора», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Сергей Бизяев.