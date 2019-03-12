РИАМО - 12 мар. Девочке, найденной в захламленной квартире в Москве, потребуется долгий курс реабилитации и психологической помощи, чтобы с минимальным ущербом для здоровья пережить сложившуюся ситуацию, сообщил РИАМО ведущий специалист Психологического центра на Волхонке Илья Шабшин.

В квартире на Ленинградском шоссе в Москве 10 марта обнаружили пятилетнюю девочку с вросшим в кожу шеи украшением. У ребенка отсутствуют социальные навыки. Со слов соседей, на момент обнаружения девочки ее мать отсутствовала дома несколько дней. Ребенок доставлен в реанимацию, мать задержали.

«С научной точки зрения ущерб, который ей нанесен, он уже непоправим. И стать человеком, которым она стала бы, если бы всей этой ужасной истории не произошло, она уже не станет. Я имею в виду, что достичь полноценного уровня, стать лучшей версией себя у нее уже не получится», - сказал Шабшин.

Он добавил, что теперь девчонке необходима долгая, глубокая и серьезная психологическая реабилитация. Ей необходимо компенсировать нехватку взаимодействия с заботливыми взрослыми людьми.

Ранее из-за халатности работников органов социальной защиты и полиции возбуждено уголовное дело в ходе расследования покушения на убийство пятилетней девочки. Установлено, что сотрудники полиции и местного отдела социальной защиты населения длительное время не принимали мер по проверке условий проживания девочки и исполнения 47-летней Ириной Гаращенко родительских обязанностей.

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