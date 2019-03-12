РИАМО – 12 мар. Начало весеннего половодья прогнозируется в Подмосковье в конце марта – начале апреля, в связи с этим в регионе 14 марта состоятся масштабные тактико-специальные учения, местом проведения станет городской округ Истра, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Московской области.

Как показывают данные многолетних наблюдений, существует вероятность подтопления части территорий городских округов Истра, Кашира, Луховицы, Озеры, Серпухов, Ступино, а также Коломенского городского округа. В целом прохождение паводкоопасного периода прогнозируется без резких перепадов паводковых вод.

«Общая группировка сил и средств по Московской области, задействованная в безаварийном пропуске паводковых вод, составляет более 46 тысяч человек личного состава, около 9 тысяч единиц техники, около 300 плавсредств и 18 единиц воздушных судов», – отмечается в сообщении.

Успешное прохождение паводка зависит от слаженной работы всех звеньев Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Для выработки единого подхода представителей различных структур, ведомств и служб в организации управления силами и средствами при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем, в Подмосковье ежегодно проводятся масштабные тактико-специальные учения», – уточняется в материале.

В 2019 году местом их проведения станет городской округ Истра.

«Учения пройдут 14 марта с 10:00 до 12:30», – поясняется в сообщении.

В мероприятии примут участие председатель и члены Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области при губернаторе Московской области, руководящий и личный состав Главного управления МЧС России по Московской области и другие.

В ходе учений будут отработаны элементы воздушной разведки с помощью мотодельталета, гидросамолета Л-4 и беспилотного летательного аппарата, эвакуация населения с подтопленных территорий с помощью судна на воздушной подушке и вертолета «Robinson», отработка действий поисково-спасательного отряда при аварийной посадке воздушного судна, спасение людей с оторвавшейся льдины с использованием вертолета МИ-8.

«Также будут продемонстрированы взрывотехнические работы на месте скопления ледяных глыб, совместная работа со специалистами МОЭСК при аварии на электроподстанции, ликвидация разлива нефтепродуктов и другие аварийно-восстановительные работы», – заключается в материале.