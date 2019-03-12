РИАМО – 12 мар. Неизвестные обнесли квартиру топ-менеджера «Сибура», миллионера из российского списка Forbes Дмитрия Конова в центре столицы, сообщает ТАСС.

«В полицию поступило заявление от Дмитрия Конова, который сообщил, что из его квартиры, расположенной в Коробейниковом переулке, похитили дорогие ювелирные украшения», – говорится в сообщении.

Пресс-служба ГУ МВД по Москве также подтвердила факт кражи, уточнив, что в полицию 11 марта от гражданина 1970 года рождения поступило устное сообщение о краже из квартиры, произошедшей еще в новогодние праздники.

«По данному факту столичная полиция начала проверку», – заключается в материале.