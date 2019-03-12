РИАМО – 12 мар. Семинар по бизнесу «Бизнес по-женски» провели для женской половины общества в подмосковной Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Программа семинара «Бизнес по-женски» организована общественной палатой Балашихи совместно с бизнес-тренером Ириной Авраменко. В ней приняли участие 17 жительниц городского округа. Цикл обучения составил пять занятий и длился месяц.

«Сегодня в общественной палате Балашихи состоялась торжественная церемония закрытия программы обучения «Бизнес по-женски». Следующий набор мы объявим в конце марта (2019 года – ред.). Дорогие жительницы Балашихи, если вы хотите начать свое дело, но не знаете как, приходите к нам. Мы поможем вам сделать первый шаг в бизнес», – сказала председатель общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

Во время семинаров участниц научили составлять бизнес-планы, рассказали об основах социального бизнеса, особенностях построения бизнес-стратегии и продвижения своих проектов в социальных сетях.

«Мне нравится идея общественной палаты Балашихи о привлечении женщин в бизнес. Проблема занятости населения в Балашихе стоит очень остро. Сегодня на презентациях работ я отметил несколько проектов, к которым женщины подошли очень грамотно. Они продумали стратегию развития бизнеса, просчитали прибыль, стартапы. «Бизнес по-женски» – удачный и жизнеспособный проект», – сказал президент торгово-промышленной палаты Анатолий Шестаков.

Он добавил, что представители торгово-промышленной палаты Балашихи готовы оказать помощь на начальной стадии развития проекта.

По завершению мероприятия все участницы получили подарки и сертификаты, подтверждающие успешное прохождение обучения по программе семинара «Бизнес по-женски».