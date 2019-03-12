РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. В подмосковном Подольске полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в ограблении и избиении 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны, вскоре пожилой мужчина скончался в больнице, сообщается на сайте МВД РФ.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску Московской области от соцработника поступило сообщение о том, что при плановом посещении на дому 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны она увидела у него телесные повреждения. Мужчина рассказал, что несколько дней назад к нему в квартиру проникли двое неизвестных. Они избили его, а затем похитили у ветерана 1 миллион рублей и принадлежащие ему ордена и медали.

«По данному факту следственным управлением УМВД по Подольску возбуждено уголовное дело. Спустя двое суток потерпевший скончался в городской больнице. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлены и задержаны двое мужчин в возрасте 25 и 27 лет, подозреваемые в совершении данного преступления. Судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что часть похищенных наград была обнаружена и изъята сотрудниками уголовного розыска в одном из московских ломбардов. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех соучастников и фактических обстоятельств преступления.