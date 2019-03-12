РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мар. В подмосковном Подольске транспортная компания ООО «Автомиг» планирует обновить свой автобусный парк до 1 апреля, в результате количество автобусов на маршруте №24 должно увеличиться до 7, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой увеличить количество автобусов на маршруте №24 в микрорайоне Кузнечики. Он отметил, что в данном микрорайоне проживает большое количество человек, а из-за того, что на данном маршруте количество автобусов уменьшилось с 7 до 4, утром невозможно доехать до станции «Подольск».

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу изменения количества автобусов на муниципальном маршруте №24. По результатам проведенной проверки сотрудниками администрации установлено, что на маршруте №24 действительно работает 4 автобуса из 7», – сказал замглавы администрации по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

По его словам, нехватку автобусов транспортная компания ООО «Автомиг» объяснила по причине технической неисправности резервных автобусов. Обновление парка транспортных средств запланировано до 1 апреля текущего года.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.