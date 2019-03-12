РИАМО – 12 мар. Городской округ Реутов занял I место среди 13 наукоградов России с проектом по созданию бизнес-инкубатора в сфере высоких технологий в конкурсном отборе мероприятий, способствующих реализации инновационных проектов, проведенного министерством науки и высшего образования РФ, сообщил Реутовскому информагентству глава муниципалитета Станислав Каторов.

«По итогам конкурса, подведенных 28 февраля 2019 года, размер средств субсидии из федерального бюджета на реализацию проекта составит 23,1 миллиона рублей и будет направлен на оснащение бизнес-инкубатора высокотехнологичным оборудованием», – сказал Каторов.

Он добавил, что бизнес-инкубатор площадью порядка 1,5 тысячи квадратных метров создается в рамках реализации мероприятия «Создание инновационного акселератора индустриальных технологий» стратегии социально-экономического развития городского округа Реутов как наукограда РФ до 2026 года и в рамках реализации проекта «Точки роста».

По данным агентства, бизнес-инкубатор станет точкой генерации инновационных идей и дальнейшей их коммерциализации. Инновационные проекты получат необходимое ускорение для выхода на рынок наукоемкой продукции.

По сведениям агентства, создание бизнес-инкубатора позволит решить проблему нехватки площадей для размещения инновационных стартапов и создаст дополнительно более 200 рабочих мест.