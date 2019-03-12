РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мар. Пятнадцать учащихся девятых классов школ городского округа Люберцы 13 марта пройдут итоговое собеседование по русскому языку, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Тринадцатого марта девятиклассникам предстоит пройти повторное итоговое собеседование. В нем примут участие те школьники, которые отсутствовали в основной день сдачи по уважительным причинам. Каждый из них пройдет испытания в своей школе, без отрыва от образовательного процесса», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что итоговые испытания проведут в девяти школах горокруга.

Итоговое собеседование по русскому языку является необходимым условием для допуска к государственной итоговой аттестации. В городском округе его должны пройти порядка 2,7 тысячи выпускников девятых классов.