РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мар. В подмосковном Подольске 20 марта пройдет бесплатный семинар для предпринимателей, на котором расскажут о применении онлайн-касс с 1 июля текущего года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Участие в работе семинара примут представители администрации горокруга, консалтингового центра, межрайонной ИФНС России №5 по Московской области, представители малого и среднего бизнеса.

«Администрация городского округа Подольск приглашает предпринимателей принять участие в бесплатном семинаре «Применение онлайн-касс с 1 июля 2019 года». Он пройдет 20 марта, начало в 15:00. На семинаре объяснят, кто обязан применять онлайн-кассы с 1 июля 2019 года, как выбрать онлайн-кассу, что входит в ее комплект, как с помощью аксессуаров упростить работу торговой точки, рассмотрят особенности применения онлайн-касс для товара с маркировкой», – говорится в сообщении.

Семинар пройдет в Подольске по адресу: улица Кирова, дом №4, в аудитории №410. Участие бесплатное.

Заранее нужно зарегистрироваться по телефонам: 8(496)769-97-67, 8(496)763-55-70 или написать на электронную почту podolsk-msb@yandex.ru c указанием ФИО участника, наименования организации, должности, номера телефона.