РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мар. В подмосковном Подольске жители одного из домов на улице Мраморная написали жалобу участковому на незаконное проживание иностранцев в одной из квартир, сообщил «РИАМО в Подольске» один из жителей городского округа.

«Двенадцатого марта мы вместе с другими жителями дома №7 по улице Мраморная в Подольске написали коллективную жалобу участковому на жильцов одной из квартир на девятом этаже. Дело в том, что данная квартира муниципальная, а ее квартиросъемщик отбывает срок в тюрьме. Дочь данного гражданина сдала эту квартиру иностранцам. Сейчас в ней проживает около 10 человек и часто происходят аварийные ситуации, в том числе протекают батареи», – сказал житель.

Он добавил, что также эти жильцы развели клопов и тараканов. По его словам, жильцы дома также опасаются и за неисправность газового оборудования в квартире.

«Дело в том, что газовое оборудование в данной квартире старое. А когда проверяли газовое оборудование в нашем доме, то зайти к этим жильцам не удалось из-за неработающего дверного звонка», – добавил житель.

Участковый уполномоченный полиции УМВД России по Подольску, майор полиции Андрей Кушлан подтвердил, что подобная жалоба от жителей поступила в дежурную часть.

«По данному вопросу мы проверим документы проживающих в данной квартире граждан и будем разбираться», – отметил он.