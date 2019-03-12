РИАМО - 12 мар. Госкорпорация по космической деятельности «Роскосмос» показала в своем Twitter-аккаунте видеоролик о ракетном двигателе РД-171МВ, названном его создателями самым мощным в мире, сообщает Газета.ru.

«В твите уточняется, что разработанный НПО «Энергомаш» двигатель планируется использовать на ракете-носителе «Союз-5» («Иртыш»). В ролике говорится, что мощность двигателя составляет 246 тысяч лошадиных сил при массе 10 тонн. Его тяга оценивается в 800 тонн», – говорится в сообщении.

Как уточнил генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов, двигатель РД-171МВ действительно будет самым мощным в мире. Планируется, что первый двигатель будет поставлен к заказчику в 2021 году.

Двигатель РД-171МВ был собран на подмосковном НПО «Энергомаш».