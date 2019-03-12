РИАМО - 12 мар. В рамках проекта «Большой Сити» в Москве построят самую высокую жилую башню Европы, также здесь может быть построено до 6 миллионов квадратных метров недвижимости различного назначения, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«К строительству этой башни мы уже приступили, ее высота составит 405 метров, а общая площадь – более 300 тысяч квадратных метров. В составе комплекса появятся и офисы, и жилье. Таким образом, башня станет самой высокой жилой башней в Европе», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на международной выставке MIPIM в Каннах.

Инвестором проекта выступит компания «Мосинжпроект», после реализации проекта эта башня станет штаб-квартирой компании.

«Проект «Сити» сегодня находится на завершающей стадии, более чем из 20 планируемых башен ведется строительство последних четырех. Однако следом стартует проект «Большого Сити», – уточнил Хуснуллин.

По его словам, в настоящее время ведется разработка градостроительной документации, просчитывается потенциал территории. По предварительным оценкам, в «Большом Сити» может быть возведено до 6 миллионов квадратных метров недвижимости различного назначения.

«Эта территория во многом занята бывшими промышленными предприятиями, фактически участок получит новую жизнь. Примет он участие и в программе реновации жилья, в частности, здесь появятся дома для жителей квартала «Камушки», – отметил Хуснуллин.