РИАМО - 12 мар. В Подмосковье свыше 73 тысяч девятиклассников написали метапредметную диагностическую работу, выполнение осуществлялось через Единую автоматизированную информационную систему оценки качества образования, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В Подмосковье свыше 73 тысяч учащихся девятых классов сегодня написали региональную диагностическую метапредметную работу. Испытание прошло более чем в 1,3 тысячи школ региона», – сообщила Забралова.

Выполнение работы осуществлялось через Единую автоматизированную информационную систему оценки качества образования, доступ к которой обеспечивается через Школьный портал.

«Все ученики девятых классов одновременно написали работу в течение 45 минут. Процедура прошла максимально объективно: велось видеонаблюдение, присутствовали общественные наблюдатели. После написания все работы сканируются и загружаются в систему для проведения независимой проверки экспертами. Такой формат поможет выявить пробелы в знаниях школьников и определить пути работы над ошибками», – уточнила Забралова.

По ее словам, уже через три дня будут известны результаты, а на Школьном портале, в личном кабинете, они появятся через неделю.

Результаты выполнения диагностической работы позволяют оценить сформированность у девятиклассников умения учиться: освоение ими учебных действий, необходимых для получения основного общего образования, а также готовность применять умения в повседневной жизни.