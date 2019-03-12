РИАМО - 12 мар. Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС получат единовременные денежные выплаты от правительства Москвы, ее размер составит от 3 до 10 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
Президиум правительства Москвы во вторник принял распоряжение об оказании единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим вследствие радиационных воздействий.
Размер единовременной выплаты гражданам, пострадавшим вследствие радиационных воздействий, составит от 3 до 10 тысяч рублей в зависимости от категории получателей.
Деньги получат 15,7 тысячи москвичей-участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС либо пострадавших от аварии на ЧАЭС, других радиационных аварий и катастроф.
«Порядка 12,3 тысячи человек – граждане, ставшие инвалидами вследствие радиационных катастроф; граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания вследствие радиационных катастроф; граждане, принимавшие участие в ликвидации последствий радиационных катастроф, ветераны подразделений особого риска», – поясняется в материалах.
Также выплаты предназначены порядка 2,3 тысячам граждан, эвакуированных из зоны отчуждения, переселенных из зоны отселения или выехавших добровольно из указанных зон вследствие катастрофы на ЧАЭС; членам семей умерших инвалидов или погибших, умерших участников ликвидации последствий радиационных катастроф.
Около 1 тысячи человек – граждане, ранее проживавшие в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на ЧАЭС, аварии на ПО «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку Течу и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
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