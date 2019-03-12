РИАМО - 12 мар. Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС получат единовременные денежные выплаты от правительства Москвы, ее размер составит от 3 до 10 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Президиум правительства Москвы во вторник принял распоряжение об оказании единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим вследствие радиационных воздействий.

«По традиции выплаты будут приручены ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, который отмечается 26 апреля», – говорится в сообщении.

Размер единовременной выплаты гражданам, пострадавшим вследствие радиационных воздействий, составит от 3 до 10 тысяч рублей в зависимости от категории получателей.

Деньги получат 15,7 тысячи москвичей-участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС либо пострадавших от аварии на ЧАЭС, других радиационных аварий и катастроф.

«Порядка 12,3 тысячи человек – граждане, ставшие инвалидами вследствие радиационных катастроф; граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания вследствие радиационных катастроф; граждане, принимавшие участие в ликвидации последствий радиационных катастроф, ветераны подразделений особого риска», – поясняется в материалах.

Также выплаты предназначены порядка 2,3 тысячам граждан, эвакуированных из зоны отчуждения, переселенных из зоны отселения или выехавших добровольно из указанных зон вследствие катастрофы на ЧАЭС; членам семей умерших инвалидов или погибших, умерших участников ликвидации последствий радиационных катастроф.

Около 1 тысячи человек – граждане, ранее проживавшие в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на ЧАЭС, аварии на ПО «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку Течу и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.