РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 12 мар. В городском округе Орехово-Зуево продолжается замена лифтов, в рамках очередного этапа планируют заменить 117 подъемников, работы должны завершиться до 10 апреля, сообщил Орехово-Зуевскому информагентству представитель подрядчика – заместитель гендиректора ООО «СтарТЕН» Владимир Кутырин.

По сведениям агентства, в жилых домах Орехово-Зуева насчитывается 716 лифтов, из них 29 грузовых. За четыре года уже заменили более 160 лифтов. С 17 января нынешнего года начался очередной этап, который должен завершиться в апреле.

«В прошлом году была проблема с поставкой оборудования заводом. Но, думаю, к концу марта все 117 лифтов заменим, а уже до 10 апреля их примут инспекторы Ростехнадзора. Сейчас решаем вопрос максимально быстрого приема новых подъемников», – сказал Кутырин.

По словам гендиректора группы компаний «НКС» Ильи Денисова, 33 лифта, которые находятся в домах его компании, уже заменили. Всего было 109 лифтов.