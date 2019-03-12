РИАМО - 12 мар. По словам директора по безопасности и работе с болельщиками Российской премьер-лиги Александра Мейтина, перед матчем чемпионата России между московскими клубами «Динамо» и «Спартак» в Химках в ходе осмотра болельщиков изъяли 22 ножа, сообщает РИА Новости.

Матч между столичными командами в Химках прошел 10 марта в рамках 19-го тура чемпионата России, игра завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0.

«Осмотр проводила очень опытная компания, обслуживавшая почти все матчи чемпионата мира. В результате осмотра изъяли 22 ножа, 15 из которых у болельщиков «Спартака». Боксерских кап было изъято 32 единицы (24 у «Спартака»), один баллончик перцового газа у «Спартака», 67 бутылок спиртного в стеклянной таре (19 у «Спартака»), 91 светоотражающий жилет», – сказал Мейтин.

По его словам, примерно в 17:30 перед матчем у входной группы стадиона скопилось около 500 человек, вся пиротехника была использована в ходе прохода к арене.