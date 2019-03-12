РИАМО - 12 мар. Проверка территории столичного рынка «Фуд Сити» сотрудниками полиции и Росгвардии носила профилактический характер, работники рынка оказали содействие правоохранителям, сообщил РИАМО во вторник руководитель департамента стратегического развития «Фуд Сити» Сергей Журавлев.

В столичном агрокластере «Фуд Сити», расположенном на юго-западе города, провели спецоперацию во вторник. Здесь прошли следственные действия. Также правоохранительные органы выявляли нелегальных мигрантов, которые работали на предприятии.

«Сотрудники полиции и Росгвардии проводили оперативно-профилактические мероприятия. Наши сотрудники оказывали повсеместное содействие», – сказал Журавлев.

Он добавил, что сейчас рынок продолжает работу в штатном режиме.

Ранее правоохранительные органы провели рейды на рынках «Москва» и «Садовод».