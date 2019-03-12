РИАМО - 12 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил столичных студентов пройти добровольный квалификационный экзамен, который стартует 20 марта.

«Двадцатого марта стартует добровольный квалификационный экзамен для студентов третьих и четвертых курсов московских вузов. Это хорошая возможность проверить, насколько ваша подготовка соответствует требованиям работодателей», – написал мэр «ВКонтакте».

По его словам, испытание проходит в два этапа. Сначала – онлайн-тестирование на сайте www.dke.moscow. Оно покажет уровень базовых знаний по профессии. С 24 апреля в Технограде на ВДНХ начнутся практические экзамены с реальными кейсами.

«Если успешно пройдете испытания, сможете получить стажировку или работу в компаниях-экзаменаторах», – заключил Собянин.