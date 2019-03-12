РИАМО – 12 мар. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин проинспектировал ход работ по капитальному ремонту многоквартирного дома на улице Победы в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Помимо Шапкина, пообщались с подрядчиком и осмотрели дом сотрудники управления ЖКХ администрации Балашихи, представители Госжилинспекции и управляющей компании.

«Сегодня мы проверили ход капитального ремонта многоквартирного дома на улице Победы (№12/1 – ред.) в Балашихе. Он был построен в 1954 году. Взаимодействие с советом многоквартирного дома и с жильцами проходит успешно. Мы договорились, что в конце сезона – конце лета или начале осени (2019 года – ред.), на примере этого здания мы увидим, как ветхий дом может превратиться в современное и комфортабельное жилье», – сказал Шапкин.

Он добавил, что в план программы капремонта на текущий год включено 98 многоквартирных домов Балашихи.

Главный инженер компании «Мистраль» Владимир Боликов отметил, что капитальный ремонт в доме проводили впервые.

«Ранее в этом доме (на улице Победы №12/1 – ред.) выполнялся только текущий ремонт по обновлению фасада и подъездов. В настоящий момент мы полностью заменили здесь электричество, водоснабжение, канализацию. В летний период управляющая компания проведет ремонт фасада, чердачного помещения и заменит кровлю дома», – сказал Боликов.

Он добавил, что информационные объявления о проведении ремонтных работ размещают на подъездах заблаговременно.

В 2018 году в программу капитального ремонта вошел 91 многоквартирный дом Балашихи.