РИАМО - 12 мар. Следователи проводят проверку по факту нападения собаки на ребенка в подмосковном Сергиевом Посаде, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«Из сообщения СМИ следует, что собака напала на пятиклассника, когда он направлялся на уроки. Инцидент произошел на улице города Сергиев Посада недалеко от школы. Школьник с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, это не первый случай, когда данная домашняя собака одного из заводчиков нападает на людей. В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным СМИ, разъяренное животное набросилось на пятиклассника около дома №36 на Нижнекукуевской улице недалеко от школы №1, куда он шел на уроки. Искусанного мальчика госпитализировали в больницу.

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