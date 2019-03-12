РИАМО - 12 мар. Многодетным семьям Подмосковья выделили 428 земельных участков с начала 2019 года, сообщила в ходе круглого стола в Мособлдуме заместитель министра социального развития Московской области Надежда Боос.

«С 2011 года 24 077 многодетных семей обеспечены бесплатными земельными участками, что составляет 62% от общего количества семей, состоящих на учете. В том числе в 2019 году земельные участки получили 428 многодетных семей», – рассказала Боос.

По ее словам, на 1 марта 2019 года на учете в целях бесплатного предоставления земельных участков состоит 38 717 многодетных семей (нарастающим итогом с 2011 года). Из них 34 106 семей подали заявления на получение земельных участков для индивидуального жилого строительства, 3 809 семей – для дачного строительства, 802 семьи – для ведения садоводства.

В 2018 году количество многодетных семей в Подмосковье выросло на 26% по отношению к 2017 году, в настоящий момент таких семей в регионе более 71 тысячи, в них воспитываются свыше 250 тысяч детей.

В Мособлдуме во вторник прошел круглый стол «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Московской области, в том числе в части выделения земельных участков». Представители уполномоченного по правам человека в Московской области, министерства социального развития Подмосковья, министерства имущественных отношений региона, органов местного самоуправления обсуждали вопросы обеспечения многодетных семей земельными участками, а также рассматривали законодательную инициативу Совета депутатов городского округа Электросталь об установлении земельного сертификата.