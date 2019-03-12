РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 мар. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают в подмосковных Люберцах 48-летнего мужчину, который пропал 11 марта, сообщается на официальном сайте отряда.

«Пропал 48-летний Бухарин Николай Рудольфович. Одиннадцатого марта около 19:00 ушел из медицинского учреждения, с тех пор его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи!» – говорится в сообщении.

Рост мужчины 173 сантиметра, он нормального телосложения, волосы русые с проседью, глаза серо-голубые. Был одет в футболку в сине-белую полоску, светло-серые спортивные штаны, шапку темного цвета с светлой полоской, предположительно, черные полукеды или тапочки.

Волонтеры планируют во вторник выезд. Информацию о нем разместят по адресу.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Бухарина, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру «112».