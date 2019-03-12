РИАМО - 12 мар. Девяти подмосковным врачам во вторник вручили свидетельства о праве на получение жилищной субсидии в рамках программы «Социальная ипотека», передает корреспондент РИАМО.

«Очень приятно, что сегодняшними нашими друзьями являются профессионалы, врачи. Огромное спасибо вам за этот труд. Хочу сказать, что программа «Социальная ипотека» была создана по инициативе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, она действует в течение многих лет, более 1,2 тысячи специалистов получили эти сертификаты», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Во вторник свидетельства на соципотеку получили врач-хирург Домодедовской центральной городской больницы Дмитрий Алименко, врач-анестезиолог-реаниматолог Домодедовской центральной городской больницы Амирджон Ахруллоев, врач-хирург Домодедовской центральной городской больницы Дмитрий Ким.

Кроме того, обладателями сертификатов стали детский хирург Одинцовской центральной районной больницы Алексей Малахов, рентгенолаборант Жуковской городской клинической больницы Александр Петров, участковый врач-терапевт Мытищинской городской клинической больницы Марина Романовская, фельдшер Московской областной станции скорой медицинской помощи Юлия Филева, а также участковый врач-фтизиатр Долгопрудненской центральной городской больницы Владимир Фомин и фельдшер Московской областной станции скорой медицинской помощи Михаил Цой.

В 2019 году министерство жилищной политики Московской области планирует вручить специалистам 360 сертификатов на субсидии по соципотеке, 160 сертификатов при этом получат врачи.