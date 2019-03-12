РИАМО - 12 мар. Современная железнодорожная транспортная система, интегрированная в общегородскую маршрутную сеть, появится в течение пяти лет в Москве, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Мы активно реализуем транспортные проекты, в том числе с привлечением частных инвестиций, однако крупнейшими проектами последних лет стали Московское центральное кольцо, которое уже запущено, и реализуемые сегодня Московские центральные диаметры (МЦД)», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на международной выставке MIPIM в Каннах.

По его словам, реализация проекта МЦД в ближайшие пять лет позволит создать в Москве единую транспортную сеть с максимально удобными и комфортными пересадками между различными видами городского транспорта посредством транспортно-пересадочных узлов.

Московские центральные диаметры – это сеть маршрутов городского железнодорожного транспорта, которые свяжут между собой радиальные направления железной дороги и, по сути, образуют линии наземного метро. На первом этапе реализации проекта МЦД запустят движение по двум маршрутам – МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск. Их планируется запустить в конце 2019 – начале 2020 года.

Благодаря новому наземному метро пассажиры смогут не только пересечь столицу за 40 минут, но и воспользоваться МЦД для поездок внутри города, подобрать удобные маршруты и сэкономить время, в том числе за счет удобных пересадок, таких как на станции «Славянский бульвар».