РИАМО - 12 мар. Количество многодетных семей в Подмосковье в 2018 году выросло на 26% по отношению к 2017 году, в настоящий момент таких семей в регионе более 71 тысячи, в них воспитываются свыше 250 тысяч детей, сообщила в ходе круглого стола в Мособлдуме заместитель министра социального развития Московской области Надежда Боос.

«В 2017 году в Московской области проживало 56 203 семьи. В 2018 году их количество увеличилось на 15 тысяч (26%) и составляет более 71 тысячи семей, в которых воспитывается более 230 тысяч детей. Это стало возможным благодаря эффективной системе мер социальной поддержки семей с детьми, на которую ежегодно расходуется около 15 миллиардов рублей», – рассказала Боос.

Она добавила, что семей с тремя детьми стало больше на 22% (47 737 – в 2017 году, 58 576 – в 2018 году). Более чем в два раза увеличилось количество многодетных семей, имеющих 10 и более детей (в 2017 году их было 15, в 2018 году – 33).

В Мособлдуме во вторник прошел круглый стол «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Московской области, в том числе в части выделения земельных участков». Представители уполномоченного по правам человека в Московской области, министерства социального развития Подмосковья, министерства имущественных отношений региона, органов местного самоуправления обсуждали вопросы обеспечения многодетных семей земельными участками, а также рассматривали законодательную инициативу Совета депутатов городского округа Электросталь об установлении земельного сертификата.