РИАМО - 12 мар. Москва привезла на выставку MIPIM уникальный интерактивный мобильный комплекс «Карта Москвы», он позволяет в доступной форме ознакомиться с ключевыми градостроительными проектами российской столицы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Основа выставочного стенда правительства Москвы на юбилейной 30-й выставке MIPIM в Каннах – уникальный интерактивный мобильный комплекс «Карта Москвы».

«Мобильный комплекс состоит из рельефного архитектурного макета города, на который с помощью мультимедийных проекторов осуществляется видеопроекция основной части информационного контента. Он позволяет в доступной форме ознакомиться с градостроительными проектами российской столицы», – пояснил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин на открытии выставки.

Среди представленных на «Карте Москвы» проектов – создание парков и общественных пространств, программа реновации, объекты спорта, реорганизация промзон, развитие новой Москвы.

«Безусловно, ключевым среди них является развитие транспортной системы – метро, дорог, ТПУ, которая не просто делает Москву более комфортной, но и способствует повышению инвестиционной привлекательности всех ее территорий», – подчеркнул Левкин.

По словам главы департамента градостроительной политики, система смены рельефной основы макета обеспечивает полноценную демонстрацию объектов как Москвы в старых границах, так и территорий новой Москвы. Изображение на макете дополняется информационными материалами на специальных экранах. Видеоряд и инфографика более детально раскрывают содержание основной части.

«Подобная форма подачи материалов позволяет гостям стенда оперативно и в доступной форме получить максимально подробное представление о наших ключевых проектах, оценить масштаб и динамику развития российской столицы, ее инвестиционную привлекательность», – резюмировал глава департамента.