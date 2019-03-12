РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мар. Администрация подмосковного Подольска подтвердила законность размещения детского развлекательного центра на первом этаже многоквартирного дома в микрорайоне Львовский, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска попросил уточнить, насколько законно размещение детского развлекательного центра на первом этаже многоквартирного дома на улице Горького, дом №20/33 в микрорайоне Львовский. Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение.

«При проведении проверки установлено, что размещение детского развлекательного центра в жилом доме не противоречит действующему законодательству при условии соблюдения СанПиН 2.4.1.3147-13 (санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда), СанПиН 2.4.1.3049-13 (санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций) и правил пожарной безопасности», – сказал замглавы администрации муниципалитета Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.