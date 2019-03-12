РИАМО – 12 мар. Управляющая компания «Сервис 24» по предписанию Госжилинспекции Московской области вернула жителям дома №11Б по улице Некрасова подмосковной Балашихи порядка миллиона рублей за содержание жилых помещений, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению жителей инспекторы установили, что в январе 2017 года общее собрание собственников помещений в доме установило тариф содержания жилых помещений в размере 41 рубля 81 копейки с квадратного метра. Некоторое время управляющая компания придерживалась этой величины. Однако с июля 2017 года в течение года «Сервис 24» выставлял плату по тарифу 44 рубля 29 копеек за квадратный метр, а затем и 44 рубля 34 копейки с «квадрата».

«Документов, которые доказывали бы легитимность тарифа, отличного от принятого на общем собрании, представлено не было. Мы дали два с половиной месяца на то, чтобы провести перерасчет и затем начислять платежи в соответствии с требованиями ЖК РФ», – сказал руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

Управляющая компания «Сервис 24» исполнила предписание Госжилинспекции Московской области о проведении перерасчета всем жителям дома №11Б по улице Некрасова в Балашихе.

«По истечении срока предписания «Сервис 24» отчитался об исполнении предписания надзорного ведомства. Управляющая компания вернула в общей сумме 966 тысяч 321 рубль 71 копейку», – заключается в сообщении.