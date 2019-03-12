РИАМО - 12 мар. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова планирует навестить пятилетнюю девочку из Раменского, которую полиция обнаружила в квартире без взрослых, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы омбудсмена.

«Завтра Ксения Мишонова планирует навестить ребенка», - сказал собеседник агентства.

Во вторник в квартире в Раменском полицейские обнаружили пятилетнюю девочку. Со слов соседей, плачущий ребенок находился один дома с вечера 11 марта. Установлено, что девочка проживает вместе с матерью, сейчас ее ищут. Ребенка отправили в медучреждение. Правоохранительные органы проводят проверку.

Похожая история произошла на днях в Москве. В квартире на Ленинградском шоссе 10 марта нашли пятилетнюю девочку-маугли с вросшим в кожу шеи украшением. Соседи рассказали, что на момент обнаружения девочки ее мать отсутствовала дома несколько дней. Ребенка доставили в больницу, мать задержана. Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы по статье о покушении на убийство ребенка. Девочкой займутся психологи и неврологи.