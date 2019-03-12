РИАМО - 12 мар. В Московской области в текущем году планируют отремонтировать 1,8 тысячи километров линий электропередачи (ЛЭП), говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора региона Дмитрия Пестова.

«В 2019 году на территории Подмосковья планируется отремонтировать около 1,8 тысячи километров ЛЭП различного класса напряжения. Работы запланированы в ремонтных и инвестиционных программах крупнейших компаний распределительного электросетевого комплекса, работающих на территории региона – ПАО «МОЭСК» и АО «Мособлэнерго», – сказал Пестов.

Также в 2019 году в Подмосковье планируется выполнить модернизацию и ремонт более 1,6 тысячи трансформаторных подстанций различного класса напряжения.

Большая часть ремонтных мероприятий будет проводиться в весенний и летний периоды, к началу отопительного периода 2019-2020 годов основной объем работ планируется завершить.

Своевременный ремонт и модернизация объектов электросетевого комплекса позволяет снизить риски технологических нарушений, которые могут стать причиной нарушения электроснабжения жителей, социальных и промышленных объектов на территории Московской области.

«Кроме того, проведение ремонтных мероприятий зачастую позволяет увеличить пропускную способность электросетевых объектов, что создает условия для подключения новых потребителей и повышения надежности электроснабжения существующих», – отметил Пестов.