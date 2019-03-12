РИАМО (БАЛАШИХА) – 12 мар. В подмосковной Балашихе на сегодняшний день стандарту соответствуют все 1127 транспортных средств, которые выходят на маршруты, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Балашиха вошла в число лидеров по количеству новых автобусов в Подмосковье. В результате кампании по обновлению подвижного состава за два года (с 2017 – ред.) мы обновили больше половины транспортных средств. <…> Так, например, в Балашихе на сегодняшний момент все 1127 транспортных средств, которые выходят на маршруты, соответствуют стандарту», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что активный контроль за обновлением подвижного состава осуществляют муниципалитеты.

По словам главы Балашихи Сергея Юрова, в 2018 году заменили 175 старых автобусов.

«С января по август (2018 года – ред.) все транспортные средства, не соответствующие установленным требованиям, были заменены на новые комфортабельные автобусы повышенного экологического класса – это 9 автобусов большого класса и 166 автобусов малого класса», – отметил Юров.

Он отметил, что новые автобусы оборудованы системой спутниковой навигации, видеонаблюдением, кондиционерами, подъемниками для маломобильных граждан.

В Балашихе пассажирские перевозки осуществляют 10 автопредприятий. Автопарк насчитывает 1127 автобусов малого, среднего и большого классов. Он обслуживает 119 маршрутов, 54 из которых – муниципальные.