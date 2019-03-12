РИАМО - 12 мар. В ближайшие пять лет в Москве будет реализована масштабная программа реновации объектов здравоохранения, которая принесет качественную инфраструктуру в столичные районы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В ближайшее время мы объявим о новом проекте – по сути, о реновации здравоохранения. Соответствующее решение уже принято мэром Москвы Сергеем Собяниным. Новая масштабная программа предполагает строительство объектов здравоохранения общей площадью чуть менее миллиона квадратных метров, в том числе – больницы скорой помощи, две новые инфекционные больницы, корпуса крупнейшего онкологического центра Логинова», – отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в рамках международной выставки недвижимости MIPIM в Каннах.

Кроме того, по словам заместителя мэра, в рамках программы реновации здравоохранения предполагается строительство около 40 новых, а также капитальный ремонт 135 действующих поликлиник.

Ракова уточнила, что совместно со строительным комплексом Москвы и экономическим блоком одновременно с программой реновации жилья прорабатывается программа реновации социальной сферы.

«Это необходимо, чтобы сразу получать сбалансированные районы с новой качественной, современной инфраструктурой», – дополнила она.

Ракова разъяснила, что программу реновации здравоохранения планируется реализовать в течение пяти лет, то есть раньше программы реновации жилья.

«Программа реновации здравоохранения будет синхронизирована с жильем с точки зрения содержания и объемов, а начнем мы со здравоохранения», – пояснила заместитель мэра.

Ракова отметила, что социальная сфера интересна для иностранных инвесторов не только с точки зрения открытия зарубежных клиник в столичном международном медицинском кластере.

«Москва – очень перспективный город с точки зрения вложения в систему долговременного ухода. У нас очень хорошая продолжительность жизни, количество людей старшего поколения неуклонно растет. Только в ближайшее время число жителей Москвы старше 80 лет увеличится на полмиллиона. Рынок свободный, рынок интересный, и мы с радостью ждем иностранных инвесторов на очень интересных и выгодных условиях», – резюмировала она.