РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. В подмосковном Подольске магазин «Скупка» неоднократно нарушал закон о тишине, включая громкую аудиорекламу, администрация горокруга приняла соответствующие меры, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на интернет-портале «Добродел», что магазин «Скупка» на Рязановском шоссе, 3 включает громкую аудиорекламу и нарушает закон о тишине. Обращение с просьбой устранить нарушения в сфере организации стационарной торговли управление потребительского рынка администрации городского округа Подольск рассмотрело повторно, так как жалобы уже были.

«Информация, изложенная в обращении, подтвердилась. С директором торгового объекта ИП Гарбуз повторно провели разъяснительную беседу о соблюдении закона о тишине. Нарушения устранены», – сказал начальник управления потребительского рынка администрации горокруга Подольск Николай Тупикин.

Руководство магазина «Скупка» предоставило письменные объяснения, в которых подтвердило, что аудиорекламу выключили, а оборудование демонтировали.