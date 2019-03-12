Весна – период обострения неврозов, депрессий и страхов. Жители мегаполисов особенно подвержены стрессу: темп жизни постоянно требует от человека большего – усилий, амбиций, уверенности. От каких страхов чаще всего страдают жители столицы, и как их побороть, РИАМО рассказали психологи.

Страх одиночества

Находясь в гуще событий, среди миллионов людей, москвичи панически боятся остаться в одиночестве, в эмоциональной и духовной изоляции.

Это может стать причиной психосоматических заболеваний. В их основе – нерешенные проблемы в отношениях с собой, другими людьми и миром, уверен психолог Евгений Величкин.

«Одна из моих клиенток страдала от проблем с горлом и дыхательной системой. Ее мучили частые фарингиты, ларингиты, заложенность горла. Мази, компрессы не помогали. Выяснилось, что она находится в нелюбимых отношениях с мужчиной. Девушка и рада была сказать об этом своему спутнику, но боялась остаться одна. Ее невысказанные эмоции, страхи накопились и начали напрямую вредить здоровью», – объясняет психолог.

Когда девушка проработала свой страх одиночества, улучшила сферу отношений и подняла самооценку, вся симптоматика постепенно прошла.

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Страхи, связанные с деньгами

Забота о материальном благополучии рождает множество страхов у жителей мегаполиса.

«Сложности с работой, заработком и материальным достатком волнуют многих жителей столицы», - отмечает Величкин.

Вместе с тем, очень часто люди боятся что-то менять в карьере, добиваться большего. «Люди не могут реализовать себя, найти хорошую компанию и зарплату по причине определенных убеждений», – считает психолог.

Так, многими управляют родительские убеждения вроде: «Честный человек больших денег не заработает», «Большие деньги – большие риски». А для некоторых высокий заработок и вовсе – маркер опасности.

«Один из моих клиентов постоянно выбирал такую работу, где ему мало платили либо задерживали зарплату. Как выяснилось, он подсознательно считал деньги опасными. Этот страх шел из детства. Еще в 90-х его семью ограбили, тогда и сформировалась взаимосвязь – деньги проносят несчастье», – рассказывает психолог.

Чтобы изменить свою жизнь к лучшему, нужно поменять мировоззрение, освободиться от негативного опыта, советует он.

«Чрезмерная зацикленность на деньгах и работе тоже рождает страхи. Желание разбогатеть, стать успешным, повысить самооценку через денежную сферу могут приводить к тому, что деньги становятся целью, а не средством для хорошей, счастливой жизни», - указывает Величкин.

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Дедлайны и страх перед будущим

Повышенная тревожность у москвичей связана высоким ритмом жизни и страхом перед будущим, считают психологи.

«Все больше жителей столицы страдают от тревожности, которая вызвана изоляцией от природы. Они постоянно дома, в офисе, живут в интенсивном ритме. Люди не могут найти для себя безопасного места. В офисе – сплошные дедлайны, планы и жесткий прессинг. Постоянное давление, излишняя ответственность отражается на самочувствии и со временем переходит в хронический стресс», – объясняет Величкин.

Чтобы преодолеть страх перед будущим и избавиться от тревожности, психолог советует регулярно отдыхать на природе. Такая разгрузка откроет внутренние ресурсы и даст силы двигаться дальше.

«Нельзя раз в неделю прибежать к психологу и через час убежать. Проблемы так не решить. Нужна перестройка сознания и энергетическая подпитка, особенно это важно в Москве», – считает психолог.

Страх «на ровном месте»

Все больше жителей столицы жалуются на панические атаки: когда уровень тревоги высок, а с чем это вызвано, человек не понимает, говорит руководитель «Психологического центра на Волхонке» Анна Карташова.

Как отмечает психолог, по норме тревога должна быть ситуативной, то есть связанной с угрожающими событиями, от которых человек пытается защититься. Тревога подталкивает нас к необходимым действиям – в этом одна из ее функций. Например, если ты боишься плохого диагноза – начинаешь заранее искать врача; боишься увольнения – просматриваешь вакансии, даже если работа тебя устраивает.

Но порой человек испытывает тревогу на «ровном месте». Поэтому он не может начать готовиться к угрожающему событию, не понимает, откуда берется тревога. Такая неосознанная тревога может проявляться паническими атаками, говорит Карташова.

Например, паническими атаками могут страдать одинокие успешные люди, которые уверены, что жить без семьи и друзей – это здорово, ведь есть свобода, нет ограничителей и обязательств, нет моральных травм, так или иначе возникающих в отношениях.

На самом деле, когда человек один и ему не на кого опереться в жизни – это угрожающая ситуация. Кто будет заботиться о тебе, когда ты заболеешь? Кто даст денег в долг, если они срочно понадобятся? Кто поддержит тебя в трудной жизненной ситуации?

«Даже если об этом не задумываться, это вещи очевидные. Одному в этой жизни опасно, как канатоходцу без страховки. Близкие люди – это страховка. У одинокого человека ее нет», – указывает психолог.

Семейные проблемы или кризис отношений – еще один из основных запросов, с которыми обращаются москвичи, добавляет Карташова. По ее словам, как правило, проблема связана с другим человеком либо его отсутствием.

Отсутствие смысла жизни

Также москвичи приходят к психологу, пытаясь найти смысл жизни.

«Вроде бы у человека все есть, а радости от жизни он не получает. Он может достигнуть практически всех целей, которые поставил себе в начале жизни, а внутреннее удовлетворение не пришло», – рассказывает руководитель «Психологического центра на Волхонке» Анна Карташова.

Чтобы разобраться, почему так произошло, придется ответить на вопросы: правильно ли вы вели себя по отношению к семье, друзьям и окружающим, что именно привело к такому результату, говорит психолог.

По ее словам, тут важно найти собственные, а не общепринятые или усвоенные в детстве, критерии оценки хорошего и плохого, людей и событий; вновь обрести смысл жизни не только в достижении материального благополучия, а в чем-то более значимом.

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