РИАМО - 12 мар. В Москве на пересечении улиц Подольских Курсантов и Дорожная произошла авария с участием трех автомобилей, в результате ДТП одна машина опрокинулась на бок, сейчас движение в районе аварии уже восстановили, сообщил во вторник РИАМО сотрудник пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«Около 13:30 на пересечении улиц Подольских Курсантов и Дорожная произошло столкновение трех автомобилей. В результате один из них опрокинулся на бок. Никто не пострадал в аварии», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент в районе дорожной аварии движение полностью восстановлено.