РИАМО – 12 мар. Госжилинспекция Московской области попала в число лучших надзорных ведомств в России за IV квартал прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ подвело итоги деятельности органов государственного жилищного надзора субъектов РФ за IV квартал 2018 года. Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» вновь оказалось в числе надзорных ведомств с наивысшим итоговым баллом – 241.

«Всего такой результат показали 27 региональных органов государственного жилищного надзора. В их числе вместе с Госжилинспекцией Московской области – инспекции Москвы и Санкт-Петербурга, департамент государственного жилищного надзора Ярославской области и другие ведомства», – говорится в сообщении.

Минстрой РФ оценивает деятельность органов жилищного надзора более чем по 20 критериям, среди них – доля проверок, которые проводятся в установленные сроки; доля исполненных предписаний к количеству выданных; доля отмененных в судебном порядке документов Госжилинспекции; количество публикаций о деятельности ведомства в СМИ, функционирование «горячей линии» и многие другие.

По словам руководителя Госжилинспекции Московской области Вадима Сокова, надзорное ведомство в 2018 году регулярно занимало высокие позиции в федеральном рейтинге.

«Прежде всего считаю это стимулом для дальнейшего повышения эффективности нашей работы по защите прав жителей Московской области и обеспечению комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах. И, конечно, хочу поздравить своих коллег и поблагодарить их за профессионализм, высокую работоспособность и добросовестный труд», – заключил Соков.