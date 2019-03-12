РИАМО (КОРОЛЕВ) – 12 мар. Управляющая компания «Жилсервис» по предписанию Госжилинспекции Московской области устранила 14 нарушений содержания мест общего пользования в доме №25 по Тарасовской улице в микрорайоне Текстильщик подмосковного Королева, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В ходе внеплановой проверки по обращению жителей инспекторы зафиксировали, что на большинстве этажей высотки отсутствовало или было повреждено остекление дверей на переходных балконах, на некоторых из них недоставало фурнитуры, были обнаружены и другие нарушения.

«Управляющая компания «Жилсервис» в полном объеме исполнила предписание Госжилинспекции Московской области о приведении в порядок построенного в 2016 году дома №25 по Тарасовской улице в микрорайоне Текстильщик городского округа Королев», – говорится в сообщении.

По истечении установленного срока в полтора месяца инспекторы убедились, что предписание исполнено в полном объеме: на 27 дверях в тамбурах и на переходных балконах заменено остекление, в том числе на них установили недостающие ручки и возвратные пружины

«Однако по факту нарушения законодательства об энергосбережении был составлен административный протокол в отношении заместителя производственно-технического отдела «Жилсервиса». Он заплатит штраф в размере 5 тысяч рублей», – заключил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.