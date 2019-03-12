РИАМО - 12 мар. В подмосковном Раменском врачи провели сложную операцию по замене участка мочеточника у пациента, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В Раменскую центральную районную больницу обратился мужчина, долгое время страдающий от мочекаменной болезни. Длительное нахождение камня у пациента привело к тому, что в участке мочеточника произошли изменения, которые требовали сложной операции – тотальной пластики поврежденного органа», – отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

По его словам, чтобы помочь пациенту, врачам пришлось полностью заменить мочеточник, пересадив на его место участок кишечника.

«Это сложная, многочасовая операция, требующая серьезной подготовки пациента. Благодаря профессионализму раменских врачей, мужчине сохранили почку и значительно улучшили качество жизни, избавив от катетеров, с которыми пациент был вынужден жить», – дополнил Матвеев.

Министр добавил, что пациент уже прошел реабилитацию в Раменской ЦРБ и вернулся к обычной жизни.