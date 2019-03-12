РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 мар. В подмосковных Люберцах 15 и 16 марта состоится XIII Московский областной фестиваль-конкурс исполнителей русского народного танца «Карусель Московии», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В Люберцах 15 и 16 марта состоится XIII Московский областной фестиваль-конкурс исполнителей русского народного танца «Карусель Московии». Традиционно оргкомитет формируется из профессионального жюри, в состав которого входят заслуженные работники культуры и деятели искусств России, лауреаты государственных премий, представители правления музыкального общества Московской области», – говорится в сообщении.

Коллективы-участники получат дипломы. Призеры станут лауреатами фестиваля-конкурса I, II, III степени.

Пятнадцатого марта фестиваль-конкурс пройдет в Люберецком дворце культуры по адресу: Октябрьский проспект, дом №200А. Шестнадцатого марта он состоится во Дворце спорта «Триумф» по адресу: улица Смирновская, дом №4.

Мероприятие пройдет при поддержке министерства культуры Московской области, администрации городского округа Люберцы и региональной общественной организации «Музыкальное общество Московской области».

Масштабный праздник проводится традиционно в Люберцах каждые два года уже более 20 лет. Ежегодно в нем принимает участие большое количество подмосковных творческих коллективов, которые исполняют более 100 хореографических произведений.